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حزب الله يوجه تحذيرا بالإخلاء الى عدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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