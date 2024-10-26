شاهد.. مطعم في جبل لبنان يتحول لغرض آخر

العالم - خاص بالعالم

مجموعة من الشباب والشابات وتحديدا في منطقة جبل لبنان ومنذ بداية العدوان الى يومنا هذا جعلوا من أحد المطاعم مركزا انسانيا لإعداد الكثير من الوجبات الغذائية للنازحين من مختلف المناطق اللبنانية.

ويظهر الفيديو عملية توضيب الوجبات الغذائية التي ستوزع على النازحين والتعاون الموجود بين الشباب.

وقال مؤسس حملة المحبة محمد الزروي لقناة العالم: جاءت هذه المبادرة من مجموعة شباب وشابات ابناء البلدة لنكون نحن نقدم يد العون لأهلنا ولأخوتنا في الوطن. لدينا فريق عمل متطوع يعمل بشكل يومي من اول يوم نزوح.

وأضاف: خلال 35 يوما تقريبا الماضية، قدمنا بشكل يومي 1300 وجبة غداء، تخطينا تقديم 45 الف وجبة من اول يوم لتاريخ اليوم. الشباب المتطوعين بالتأكيد ممنونة ومشكورة كثيرا، ونحن مهما قدمنا لهم مقصرين.

فيما قال علي شنير، وهو صاحب احد المطاعم، لمراسل العالم: حولنا المطعم لمطبخ ميدانين وسنظل يدا واحدة ان شاء الله حتى تنتهي هذه الازمة.

مهما قست الظروف واشتدت الازمات تبقى النخوة في اهل الوطن الواحد واهل الجبل راسخة بثبات ووصال أبدي.