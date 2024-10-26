السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله لمستوطني شمال فلسطين المحتلة: مستوطناتكم تحولت الى مكان انتشار واستقرار قوات العدو التي تهاجم لبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :