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وزراء خارجية قطر وسورية ومصر يدينون في اتصال بنظيرهم الايراني العدوان الاسرائيلي ويؤكدون ضرورة تكثيف الجهود لوقف اطلاق النار بغزة ولبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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