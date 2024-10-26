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وزير الخارجية الايراني لنظرائه في قطر وسورية ومصر هاتفيا: ايران لن تتردد في الرد بشكل حاسم على اي اعتداء ضد اراضيها في الوقت المناسب

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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