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أكثر من 35 شهيدًا بمجزرة اسرائيلية مروعة في بيت لاهيا بغزة

أكثر من 35 شهيدًا بمجزرة اسرائيلية مروعة في بيت لاهيا بغزة
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

استشهد اكثر من 35 شخصا إثر قصف الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "عددا كبير من الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال 5 منازل مليئة بالسكان تعود لعائلات المصري وأبو شدق وسلمان قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وبحسب مصادر صحيفة، "المجزرة الجديدة بحق المدنيين في مدينة بيت لاهيا وقعت في حارة الخزان محيط الدوار الغربي، ويوجد عدد كبير من الشهداء والإصابات دون وجود طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني".

وأضافت المصادر أن "قوات الإحتلال تطلق النار و تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المستهدف في بيت لاهيا".

وأشار نشطاء فلسطينيون إلى أن "مناشدات تصل من بيت لاهيا - شارع الخزان قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا"، وتطلب من "أي شخص يمتلك عربة أو وسيلة نقل بمساعدتنا والتوجه للمكان المستهدف لنقل الجرحى والشهداء مازال هناك جرحى على قيد الحياة بعد القصف الأخير على مربع سكني".

ولفتت المصادر إلى تسجيل "أكثر من 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

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