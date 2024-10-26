السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال ينسف مباني غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :