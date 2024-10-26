حزب الله يواصل تنفيذ معادلة 'ايلام العدو'

العالم - خاص بالعالم

معادلة "إيلام العدو" واصل حزب الله تنفيذها على الأرض ومن الجو على الحدود اللبنانية وخلفها.. وغداة تنفيذه عمليات نوعية حققت رقما قياسيا بلغ 48 عملية، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا بسرب من المـسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقة.

و‏استهدفت المقاومة بصليات صاروخية ‏قاعدة ميشار في صفد،‏ وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية، كما قصفت ‏الكريوت شمال مدينة حيفا.

وبصليات صاروخية متتالية استهدفت المقاومة مستوطنات كريات شمونة ومتسوفا وجعتون ويسود همعلاه وشآر يشوف وثكنتي مربض سنير ومعاليه غولاني في الجولان المحتل.

وفضلا عن استهدافها موقعي حبوشيت وجل العلام وقاعدة شراغا شمال عكا وتجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة شلومي وقاعدة اييليت، استهدفت المقاومة ‏بالصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال في محيط بلدة عيتا الشعب وبمنطقة المشيرفة في رأس الناقورة وشرقي بلدة مركبا جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال إعترف بإصابة 61 ضابطا وجنديا نتيجة ضربات المقاومة في المعارك على الحدود. اما اوساط الاحتلال وككل يوم اعلنت عن "احداث صعبة" على الحدود اللبنانية تمنع رقابة الاحتلال العسكرية نشرها، كاشفة عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى و11 جريحا في صفوف قوات الاحتلال في المعارك الدائرة جنوبي لبنان، يضافون الى 10 جنود وضباط اعترف الاحتلال بمقتلهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المواجهات مع المقاومة اللبنانية.

وفيما تواصلت حركة المروحيات لنقل القتلى والمصابين الى مستشفيات الاحتلال، وثق المستوطنون إصابة مبان ومصانع ومحال تجارية واندلاع حرائق في مستوطنات الشمال والجولان، متحدثين وإعلامهم عن سقوط إصابات أيضا جراء صواريخ ومسيرات حزب الله التي فشلت دفاعات الاحتلال الجوية وكالعادة في اعتراضها.