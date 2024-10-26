السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم المعارضة بكيان الاحتلال ينتقد العدوان على ايران ويقول اننا دخلنا الملاجئ عندما اطلقت ايران صواريخ بالستية بينما لم يصبهم أي ضرر استراتيجي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :