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نداءات استغاثة من داخل المربع السكني الذي قصفه الاحتلال في بيت لاهيا

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

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