السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات الاحتلال تدمر مباني سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :