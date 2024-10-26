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اعلام الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى الى 12 بالاضافة الى 65 جريحا منذ الصباح خلال المعارك في جنوب لبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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