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جيش الاحتلال ينسحب من محيط مستشفى كمال عدوان بعد حرق منازل شمالي القطاع

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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