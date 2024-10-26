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الاحتلال ينسحب من محيط مستشفى كمال عدوان بعد حرق منازل شمالي القطاع

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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