السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان ومصابون بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع النفق بمدينة غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :