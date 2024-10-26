السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير صحة غزة: الإحتلال يرتكب عملية إبادة عبر تدمير النظام الصحي في غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :