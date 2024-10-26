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مدير عام وزارة الصحة في غزة: 30 من كوادر مستشفى كمال عدوان لا يزالون معتقلين لدى الإحتلال

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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