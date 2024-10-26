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الجهاد الإسلامي: جرائم الإحتلال لن تعوض احساسه بالعجز والهزيمة عن تحقيق أهدافه أمام صمود أهل غزة وأمام ضربات المقاومة في غزة ولبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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