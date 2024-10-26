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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: ليعلم الأعداء أن شعبنا الشجاع يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل حماقة بحكمة وذكاء

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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