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المقاومة العراقية: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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