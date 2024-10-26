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عراقجي: ايران لن تتردد في الرد الحازم والمناسب على اي اعتداء

عراقجي: ايران لن تتردد في الرد الحازم والمناسب على اي اعتداء
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني "السيد عباس عراقجي" خلال اتصالات هاتفية منفصلة تلقاها من وزراء خارجية سوريا ومصر وقطر بأن ايران لن تتردد في الرد الحازم والمناسب على اي اعتداء يستهدف سيادتها وامنها، في الزمان المناسب.

العالم - إیران

ودان وزراء خارجية سوريا بسام الصباغ، ومصر بدر عبدالعاطي، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال هذه الاتصالات الهاتفية المنفصلة مع عراقجي الهجوم العدواني الصهيوني على بعض المراكز العسكرية في ايران وتباحثوا مع نظيرهم الايراني حول التطورات الجارية في المنطقة.

كما شدد وزراء خارجية سوريا ومصر وقطر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لارساء وقف اطلاق النار في غزة ولبنان ووقف آلة الحرب الصهيونية وعودة الاستقرار والامن الى المنطقة.

ومن جهته اكد الوزير عراقجي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة والقيام بخطوة فورية وفعالة لارساء وقف عادل لاطلاق النار في غزة ولبنان.

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