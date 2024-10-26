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وسائل إعلام إسرائيلية: في ضوء التوتر مع "إسرائيل" كشفت ايران عن صاروخ كروز جديد ضد السفن يصل مداه الى 300 كيلومتر

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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