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6 شهداء وجريح بغارتين إسرائيليتين على بلدة جديدة مرجعيون جنوبي لبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

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