السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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منظمة الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة كارثي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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