السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الإسلامية في لبنان تؤكد ان قصفها مستوطنة كريات شمونه يأتي في إطار التحذير الذي وجهته قبل قليل لعدد من مستوطنات الشمال

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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