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وزير الخارجية الإيراني عراقجي في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش: من حق إيران القانوني والمشروع الرد على العدوان الصهيوني

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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