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عدوان إسرائيلي بغارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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