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المقاومة اللبنانية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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