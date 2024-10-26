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سفير ومندوب ايران لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإدانة حازمة للهجوم الإرهابي الذي ارتكبته زمرة ما يسمى جيش العدل بسيستان وبلوشستان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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