السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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عدوان جوي إسرائيلي يستهدف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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