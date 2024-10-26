السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بست غارات

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :