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الإحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بسبع غارات

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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