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الإحتلال الإسرائيلي يشن 8 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

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