السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: دماء الأسرى الذين قتلوا بالغارات الجوية أو قتلوا في الأسر هي بالفعل على أيديكم

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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