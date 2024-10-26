السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الانذار تدوي في شلومي ومحيطها بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :