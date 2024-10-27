الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على بلدة جديدة مرجعيون جنوبي لبنان

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :