الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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أنباء عن سماع دوي انفجارات بقاعدة الإحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بسوريا

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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