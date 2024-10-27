غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع + فيديو

العالم - لبنان

وعقب توجيه الانذار بفترة قصيرة من الوقت استهدفت غارة معادية الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الطيران المعادي قد اغارمساء السبت على اطراف بلدة الزرارية، واشارت المعلومات الى وقوع اصابات.

وافادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون بارتقاء 6 شهداء وجريح جراء الغارتين على بلدة جديدة مرجعيون هذا المساء.

وفي الهرمل افادت الوكالة بتسجيل غارة على محيط المدينة.

وفي السياق نفذ طيران العدو غارتين على بلدة الخيام وغارات على السكسكية، كما وشنت الطائرات الاسرائيلية غارة في محيط النادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقا، وعلى بلدة الخرايب منطقة الباهلية طريق المدرسة الرسمية.