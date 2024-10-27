بزشكيان: أبناء ايران يضحون بأرواحهم دفاعا عن الوطن

أعرب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان عن تعازيه باستشهاد عناصر من قوات الجيش وقوى الامن الداخلي دفاعا عن أرض الوطن.

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت: أبناء ايران يضحون بأرواحهم دفاعا عن الوطن. اقدم التعازي باستشهاد أباة الوطن الى أبطال الجيش وقوى الامن الداخلي وعائلاتهم الكريمة وشعبنا البطل.

يذكر ان الجيش الايراني أعلن في بيان له يوم السبت ارتقاء ٤ شهداء من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش جراء الاعتداء الصهيوني على عدة مواقع عسكرية في ايران.

كما أعلن بيان صادر عن المركز الاعلامي لقيادة قوى الامن الداخلي الايرانية عصر السبت عن استشهاد 10 من رجال الشرطة الايرانية في هجوم ارهابي غادر على دورية للشرطة وقع ظهر السبت بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد.