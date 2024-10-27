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مدفعية الإحتلال تقصف محيط منطقة الشاكوش غربي مدينة رفح جنوب القطاع

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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