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إعلام الاحتلال: تسلل طائرات مسيّرة الى إيلات دون اطلاق صافرات الإنذار

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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