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سلسلة غارات تستهدف بلدة شمسطار واطرافها في البقاع شرقي لبنان

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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