الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اطلاق نار كثيف ومتواصل من قبل آليات الاحتلال باتجاه المناطق السكنية بحي الزيتون شرق مدينة غزة

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :