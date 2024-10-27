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المقاومة العراقية تهاجم 3 أهداف للاحتلال في الجولان وإيلات

المقاومة العراقية تهاجم 3 أهداف للاحتلال في الجولان وإيلات
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت فجر الأحد بالطيران المسير ثلاثة أهداف حيوية للاحتلال الصهيوني في الجولان المحتل وإيلات المحتلة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها، اطلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان ثان، أكدت أنها هاجمت للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

كما أعلنت أنها هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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