حزب الله يشن هجوما صاروخيا على مستوطنة كريات شمونة

العالم - لبنان

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية أنّه ” و في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية قبل قليل لعِددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدوها عند الساعة 11:30 من ليل يوم السبت 26-10-‌‏2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية”.

و أكّدت المقاومة أنّ هذا الهجوم يأتي ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

ومساء السبت، بث الاعلام الحربي فيديو يتضمن رسالة تحذيرية الى مستوطني عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة ، يدعوهم فيها الى اخلاء مستوطناتهم.

ودعت المقاومة الاسلامية، سكان 25 مستوطنة الى النزوح منها فورا، موضحا أن الجيش الإسرائيلي “حول هذه المستوطنات الى نقاط انتشار واستقرار له”.

وأكد حزب الله أن هذه المستوطنات “أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

وكانت المقاومة الإسلامية كانت قد أصدرت امس السبت ، 22 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-‌‏2024 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجّه وتحقيق إصابات مؤكدة.

2- الساعة 12:15 استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

3- الساعة 06:00 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية.‏

4- الساعة 11:30 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقّة.‏

5- الساعة 12:15 استهداف ‏قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد) بِصلية صاروخية.

6- الساعة 12:45 استهداف ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 13:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات قوات العدو الإسرائيلي في قاعدة اييليت بصلية صاروخية نوعية.

8- الساعة 13:23 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة بصلية صاروخية.

9- الساعة 13:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية.

10- الساعة 13:35 استهداف مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية.

11- الساعة 13:40 استهداف مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية.

12- الساعة 14:15 استهداف مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة.

13- الساعة 14:25 استهداف موقع جل العلام بِصلية صاروخية.

14- الساعة 16:05 استهداف موقع حبوشيت بصلية صاروخية.‏

15- الساعة 16:10 استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 16:15 استهداف ثكنة مربض سنير بصلية صاروخية.‏

17- الساعة 16:15 استهداف ‏مستعمرة شآر يشوف بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

19- الساعة 17:20 استهداف قاعدة شراغا بِصلية صاروخية كبيرة.

20- الساعة 18:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بِدقّة.

21- الساعة 19:30 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حتسور بصلية صاروخية.

22- الساعة 23:30 في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعِددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.