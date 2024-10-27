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وزير الخارجية الايراني: تلقينا رسائل وبيانات من مختلف دول العالم وان حجم الادانات على مستوى المنطقة والعالم كبير

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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