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وزير الخارجية الايراني: طالبنا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الامن رغم انه لا أمل بتحقيق نتيجة من الاجتماع بفعل مشاركة اميركا ودول اخرى

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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