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انطلاق صفارات الانذار في نهاريا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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