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جيش الاحتلال: اطلاق صفارات الانذار في منطقة الجديدة قرب عكا شمالي البلاد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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