الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة مباشرة لاحد المصانع في نهاريا بمسيرة من حزب الله وسقوط اصابات في صفوف المستوطنين

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :